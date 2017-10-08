Випробування для майбутніх олімпійців

Відділення Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області увосьме провело волейбольний турнір пам’яті колишнього члена виконавчого комітету Василя Музики. І другий рік підряд за нагороди традиційних змагань сперечалися ті, кому в недалекому майбутньому повертати славу вітчизняного жіночого волейболу.

Зрештою волейбольний клуб жіночої суперліги «Галичанка-ТНЕУ-Гадз», який завжди був діловим партнером громадського об’єднання олімпійців краю, і виступив ініціатором випробувань для резервісток головної команди під час підготовки до нового сезону. Окремі із сімнадцятирічних чи молодших його і Тернопільської ОДЮСШ вихованок уже тренуються разом з основою, навіть беруть участь у баталіях елітного дивізіону. Але… тільки на лаві запасних. Тож ігрова практика, без сумніву, допоможе не лише набути впевненості у власних силах, а й розкрити лідерські амбіції кожної за ситуації, коли на допомогу старших подруг розраховувати не доводиться.

Запитайте про це, скажімо, у шістнадцятирічної зв’язуючої Анастасії Зеневич. Суперниці по той бік сітки з іншої команди рідного навчального спортивного закладу, Львівської і Теребовлянської дитячо-юнацьких спортивних шкіл, щоправда, особливих прикрощів дублеркам «Галичанки» не завдали. А ось дівчата з Рівненщини, які навчаються в Костопільському ліцеї-інтернаті спортивного профілю, відчувши послаблення в діях фавориток, не забарилися завершити на свою користь одну з трьох зіграних партій. Чи іншими словами, цілком заслужено вибороли кубок, медалі і пам’ятні призи від обласного відділення НОК України за друге місце. А третє дісталося команді Тернопільської ОДЮСШ, яка тренується під керівництвом Олександра Гереги.

На завершення ж не можна не погодитися з капітаном тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз», ветераном жіночого вітчизняного волейболу, майстром спорту Оленою Туркулою, яка порадила молодшим подругам ніколи не зраджувати улюблену гру. Тоді успіхи неодмінно до них прийдуть.

На церемонії урочистого нагородження юних волейболісток також привітали перший заступник голови обласного відділення НОК України Віталій Ігнатенко, члени виконавчого комітету Степан Скибиляк і Роман Циквас, брат Василя Музики Ярослав. А вдова Василя Степановича Віра Любомирівна за допомогу в організації турніру вручила від родини персональну нагороду наставниці дублерок «Галичанки» Людмилі Борозновій.