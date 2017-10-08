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Гімнаст Олег Верняєв приносить збірній Україні «срібло» чемпіонату світу
08 Жовтня 2017 Поділитися
Гімнаст Олег Верняєв приносить збірній Україні «срібло» чемпіонату світу

Фінальними змаганнями на брусах завершився чемпіонат світу зі спортивної гімнастики у канадському Монреалі для українців.

Олімпійський чемпіон Ріо Олег Верняєв здобуває срібну медаль, набравши у підсумку 15.833 бали. Це друга нагорода у доробку наших спортсменів на світовій першості. Трохи менше години медаль такого ж гатунку зумів вибороти в опорному стрибку бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 Ігор Радівілов.

«Золото» на брусах дісталось китайцю Цоу Цзиньгуан. (15,900), «бронза» - у росіянина Давида Бєлявського (15.266).

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав гімнаста та увесь тренерський штаб з високою нагородою, відзначивши, що Олег в чергове не підвів своїх уболівальників і виборює нагороду престижного форуму.

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