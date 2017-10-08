Гімнаст Олег Верняєв приносить збірній Україні «срібло» чемпіонату світу

Фінальними змаганнями на брусах завершився чемпіонат світу зі спортивної гімнастики у канадському Монреалі для українців.

Олімпійський чемпіон Ріо Олег Верняєв здобуває срібну медаль, набравши у підсумку 15.833 бали. Це друга нагорода у доробку наших спортсменів на світовій першості. Трохи менше години медаль такого ж гатунку зумів вибороти в опорному стрибку бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 Ігор Радівілов.

«Золото» на брусах дісталось китайцю Цоу Цзиньгуан. (15,900), «бронза» - у росіянина Давида Бєлявського (15.266).

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав гімнаста та увесь тренерський штаб з високою нагородою, відзначивши, що Олег в чергове не підвів своїх уболівальників і виборює нагороду престижного форуму.