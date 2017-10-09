У Запоріжжі навчальний заклад отримав ім’я Олімпійської чемпіонки

У рамках святкування 25-ї річниці з дня заснування Класичного приватного університету була презентована нова назва Інституту здоров’я, спорту і туризму у Запоріжжі. Навчальному закладу присвоєно ім’я видатної Олімпійської чемпіонки з легкої атлетики Тетяни Самойленко.

Тетяна Володимирівна щиро й емоційно подякувала ректору університету Віктору Огаренку, директору інституту Інні Ляховій, засновницю інституту Світлану Волкову, а також всьому колективу інституту, в якому вона працювала понад 16 років.

Чемпіонка поділилась розповіддю про те, як вона потрапила в Запоріжжя і у великий спорт.