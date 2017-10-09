Новиниlarr Регіониlarr У Запоріжжі навчальний заклад отримав ім’я Олімпійської чемпіонки
У Запоріжжі навчальний заклад отримав ім’я Олімпійської чемпіонки
09 Жовтня 2017 Поділитися
У Запоріжжі навчальний заклад отримав ім’я Олімпійської чемпіонки

У рамках святкування 25-ї річниці з дня заснування Класичного приватного університету була презентована нова назва Інституту здоров’я, спорту і туризму у Запоріжжі. Навчальному закладу присвоєно ім’я видатної Олімпійської чемпіонки з легкої атлетики Тетяни Самойленко.

Тетяна Володимирівна щиро й емоційно подякувала ректору університету Віктору Огаренку, директору інституту Інні Ляховій, засновницю інституту Світлану Волкову, а також всьому колективу інституту, в якому вона працювала понад 16 років.

Чемпіонка поділилась розповіддю про те, як вона потрапила в Запоріжжя і у великий спорт. 

Останнє в медіа
loader
loader
Олімпійська зарядка
Календар спортивних подій 2017
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Pyeongchang-2018 123
Буенос-Айрес-2018 0362
Лозанна-2020 0823
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в