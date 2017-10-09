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У Запоріжжі навчальний заклад отримав ім’я Олімпійської чемпіонки
09 Жовтня 2017 Поділитися
У рамках святкування 25-ї річниці з дня заснування Класичного приватного університету була презентована нова назва Інституту здоров’я, спорту і туризму у Запоріжжі. Навчальному закладу присвоєно ім’я видатної Олімпійської чемпіонки з легкої атлетики Тетяни Самойленко.
Тетяна Володимирівна щиро й емоційно подякувала ректору університету Віктору Огаренку, директору інституту Інні Ляховій, засновницю інституту Світлану Волкову, а також всьому колективу інституту, в якому вона працювала понад 16 років.
Чемпіонка поділилась розповіддю про те, як вона потрапила в Запоріжжя і у великий спорт.
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