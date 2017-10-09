На Вінниччині підбито підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу спортивної фотографії

4 жовтня було підбито підсумки Вінницького обласного етапу XI Всеукраїнського конкурсу спортивної фотографії.

13 вінницьких спортивних фотографів загалом представили на конкурс біля 100 робіт, зроблених у 2017 році. Окремо визначалися кращі у номінаціях «діти», «аматори» і «профі». До журі входило 6 осіб: голова відділення НОК України у Вінницькій області, дворазовий срібний призер Олімпіад Павло Хникін, заступник начальника спортуправління ОДА Олександр Олійник, головний спеціаліст спортуправління ОДА Наталя Конюкова, головний тренер збірної України з хокею на траві Павло Мазур, директор обласної школи стрільби Віктор Щерба і відомий фотохудожник Вадим Козловський (представив на конкурс дві власні світлини, але не мав права за них голосувати).

Кожен із суддів ставив кращим роботам у номінаціях відповідно 3,2 і 1 бали. Причому автори фотографій членами журі були невідомі! Далі бали сумувалися і таким чином визначалися призери.

Отже, ними стали:

Номінація «Профі»:

1 місце – Володимир Слободянюк (лауреат Всеукраїнського конкурсу спортивної фотографії 2016 року)

2 місце – Вадим Козловський

3 місце – Петро Ковальський

Номінація «Аматори»:

1 місце – Іван Качківський (лауреат Всеукраїнського конкурсу спортивної фотографії 2016 року)

2 місце – Анна Вильганюк

3 місце – Михайло Шафір

Номінація «Діти»:

1 місце – Євгеній Шафір

Призери обласного фотоконкурсу нагороджуються грошовими преміями та пам’ятними дипломами наприкінці року. Про це кожному буде повідомлено особисто.

Кращі роботи з обласного етапу будуть представлені на XI Всеукраїнському конкурсі спортивної фотографії, який організовує Національний олімпійський комітет України.