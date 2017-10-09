На Вінниччині підбито підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу спортивної фотографії

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4 жовтня було підбито підсумки Вінницького обласного етапу XI Всеукраїнського конкурсу спортивної фотографії.
13 вінницьких спортивних фотографів загалом представили на конкурс біля 100 робіт, зроблених у 2017 році. Окремо визначалися кращі у номінаціях «діти», «аматори» і «профі». До журі входило 6 осіб: голова відділення НОК України у Вінницькій області, дворазовий срібний призер Олімпіад Павло Хникін, заступник начальника спортуправління ОДА Олександр Олійник, головний спеціаліст спортуправління ОДА Наталя Конюкова, головний тренер збірної України з хокею на траві Павло Мазур, директор обласної школи стрільби Віктор Щерба і відомий фотохудожник Вадим Козловський (представив на конкурс дві власні світлини, але не мав права за них голосувати).
Кожен із суддів ставив кращим роботам у номінаціях відповідно 3,2 і 1 бали. Причому автори фотографій членами журі були невідомі! Далі бали сумувалися і таким чином визначалися призери.
Отже, ними стали:
Номінація «Профі»:
1 місце – Володимир Слободянюк (лауреат Всеукраїнського конкурсу спортивної фотографії 2016 року)
2 місце – Вадим Козловський
3 місце – Петро Ковальський
Номінація «Аматори»:
1 місце – Іван Качківський (лауреат Всеукраїнського конкурсу спортивної фотографії 2016 року)
2 місце – Анна Вильганюк
3 місце – Михайло Шафір
Номінація «Діти»:
1 місце – Євгеній Шафір
Призери обласного фотоконкурсу нагороджуються грошовими преміями та пам’ятними дипломами наприкінці року. Про це кожному буде повідомлено особисто.
Кращі роботи з обласного етапу будуть представлені на XI Всеукраїнському конкурсі спортивної фотографії, який організовує Національний олімпійський комітет України.