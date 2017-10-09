Красноградський район Харківщини долучився до олімпійського руху

Протягом вересня у вищих навчальних закладах Красноградського району Харківщини був проведений Олімпійський тиждень, який включав різноманітні форми.

Це і спортивні змагання та естафети, конкурс плакатів, листівок і малюнків, вікторина з історії олімпійського руху. Окрім розважальних, інтелектуальних і спортивних заходів, були проведені і лекції на спортивну тематику, які мали на меті залучення студентів до занять спортом.

Переможці та учасники заходів були нагороджені дипломами, кубками та подарунками від відділення НОК України в Харківській області.



