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Красноградський район Харківщини долучився до олімпійського руху
09 Жовтня 2017 Поділитися
Красноградський район Харківщини долучився до олімпійського руху

Протягом вересня у вищих навчальних закладах Красноградського району Харківщини був проведений Олімпійський тиждень, який включав різноманітні форми.

Це і спортивні змагання та естафети, конкурс плакатів, листівок і малюнків, вікторина з історії олімпійського руху. Окрім розважальних, інтелектуальних і спортивних заходів, були проведені і лекції на спортивну тематику, які мали на меті залучення студентів до занять спортом.

Переможці та учасники заходів були нагороджені дипломами, кубками та подарунками від відділення НОК України в Харківській області.

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