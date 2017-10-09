У Бахмуті легкоатлети Донеччини змагались за призи Антоніни Єфремової

6 жовтня в Бахмуті на стадіоні «Металург» відбувся відкритий чемпіонат Донецької області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат на призи майстра спорту України міжнародного класу, учасниці Олімпійських ігор 2004 і 2008 років, чемпіонки Європи Антоніни Єфремової.

Привітав учасників на відкритті змагань начальник управління з питань фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації Володимир Мицик.

«Проведення турнірів на призи видатних легкоатлетів є доброю традицією для Донеччини. Я щиро дякую Антоніні Єфремовій, яка їх продовжує. У останні роки Донецька область повертає своє реноме в легкій атлетиці на теренах України, піднімається на п’єдестал пошани в загальнокомандному заліку чемпіонату країни – це стало можливим завдяки кропіткій роботі наших тренерів. Сподіваюся, у найближчому майбутньому в регіоні з’являться нові зірки, які засяють не тільки на національних першостях, але й на чемпіонатах Європи і світу. А легкоатлетам, які тільки-но стали на легкоатлетичну доріжку, бажаю рівнятися на Антоніну Єфремову, не боятися ставити перед собою найвищі цілі та наполегливо йти до них», - зазначив Володимир Мицик.

За словами Антоніни Єфремової, змагання на її призи в цьому році проводяться вже в 13-й раз.

Цьогоріч у змаганнях взяли участь 193 спортсмена з 13-ти команд Донецької та Луганської областей.

На дистанціях 100 м та 200 м серед дівчат боротьба за перше-друге місця точилася між Євгенією Танащишеною з Краматорська та Аліною Костіною з Вугледара. У обох протистояннях переможницею вийшла Євгенія: 100 м – 13.1 сек. проти 13.2 сек., 200 м – 27.0 сек. проти 27.1 сек. У стрибках у довжину кращий результат показала Єлизавета Ляшенко з Маріуполя (5.32 м), другою стала Кристина Юрчук з Бахмута (5.22 м). У штовханні ядра вагою 3 кг не було рівних Марії Ларіній з Торецька (11.83 м). У бігу на 1500 м чемпіонкою стала Поліна Слищенко зі Слов’янська (5:10.8 хв.).

Володарі головних призів від Антоніни Єфремової – спортивного екіпірування – були визначені на її коронній 400-метрівці. Так, серед дівчат 2002 р.н. та молодше кращою стала Ольга Дибка з Бахмута (58.8 сек.), яка залишила позаду себе Анастасію Тарасенкову з Краматорська (1:02.0 хв.), а серед дівчат 2000-2001 рр.н. Альона Зуєва з Маріуполя (59.0 сек.) була швидшою за Вероніку Андрусик з Бахмута (1:01.8 хв.).

Непогані результати серед юнаків показали чемпіони у своїх видах: Кирило Приходько – у бігу на 200 м (23.3 сек.), Данило Журавов (Костянтинівка) – на дистанції 400 м (53.2 сек.), Микола Овсянников (Маріуполь) – на 800-метрівці (2:05.1 хв.), Єгор Старус (Торецьк) – у стрибках у висоту (1.80 м), Ростислав Швець (Костянтинівка) – у стрибках у довжину (6.40 м), Артем Коноваленко – у потрійному стрибку (14.71 м).

Окрім подарунків від Антоніни Єфремової, призери змагань були нагороджені медалями та грамотами від управління з питань фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації, переможці в бігу на 400 м також отримали кубки.