Фестиваль бойових мистецтв у Чернігові

7 жовтня в Міському палаці культури у Чернігові відбувся ХІ Міжнародний фестиваль бойових мистецтв.

Фестиваль об’єднав більше як 24 різновиди бойових мистецтв (хортинг, ушу, дзюдо, вільна боротьба, бойове мистецтво Він Чун Куен Пай, капуейро та інші). Захід проходив у рамках відзначення в Україні року японської культури.

Учасники та гості фестивалю отримали масу вражень та позитивну енергетику. Колорит свята створили показом пісочної анімації за участю Маргарити Таішевої, виступи студії східного танцю «Каїр» та колективу зразкової спортивно-циркової студії «Тріумф».

Організаторами спортивного дійства виступили громадська організація «Федерація японських та філіппінських бойових мистецтв міста Чернігова» за підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області.

Всі учасники заходу отримали грамоти від осередку НОК та сувеніри.