Українці здобули перші Олімпійські ліцензії на Юнацькі Ігри

В аргентинському місті Росаріо проходив юнацький чемпіонат світу зі стрільби з лука. Саме тут розігрувались олімпійські ліцензії на III літні Юнацькі Олімпійські ігри 2018 року в Буенос-Айресі (Аргентина).

За підсумками виступів лише 24 Національні олімпійські комітети отримали відповідні квоти для участі в Іграх. Загалом було розіграно 16 ліцензій для хлопців та 16 ліцензій для дівчат.

Приємно, що Україна отримала повний комплект олімпійських квот (1 хлопець та 1 дівчина) і вже спокійно може готуватись до найголовніших юнацьких стартів чотириріччя. Володарями ліцензій стали Жанна Наумова, а також Олександр Панциру і Артем Овчинніков. З огляду на те, що за умовами Ігор від країни має брати участь лише 1 хлопець і 1 дівчина, тому саме між Олександром і Артемом визначатиметься доля власника путівки на III літні ЮОІ-2018.





Змагання у Буенос-Айресі проходитимуть за подібними правилами до дорослих Олімпійських ігор. Окрім індивідуальної програми розіграються медалі і у змішаних дуетах, саме такий вид приєднається до програми на Ігри в 2020 році, що прийматиме Токіо.