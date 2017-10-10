На Сумщині пройшов легкоатлетичний крос в залік ХХVІ Спортивних ігор школярів

Днями в урочище Баси, що на Сумщині, відбувся легкоатлетичний крос в залік ХХVІ Спортивних ігор школярів.

Участь у змагання взяли понад 160 школярів міст та районів області. Вони визначали найкращих у двох вікових групах 2001-2002 р.н. та 2003-2004 р.н. За результатами турніру місця між містами та районами області розподілилися таким чином:

І група:

І місце – м. Конотоп;

ІІ місце – м. Суми;

ІІІ місце – м. Глухов.

ІІ група:

І місце – Краснопільський район;

ІІ місце – Кролевецький район;

ІІІ місце – Великописарівський район.

ІІІ група:

І місце – Роменський район;

ІІ місце – Охтирський район;

ІІІ місце – Лебединський район.

Переможцями змагань стали: 3000 м (юнаки старші) – Міщенко Олег (Краснопільський р-н), 1000 м (юнаки молодші) – Худолій Євген (Роменський р-н), 1000 м (дівчата молодші) – Нікон Анастасія (м. Суми), 1000 м (дівчата старші) – Гунько Катерина (Сумський р-н).

Всі призери та переможці змагань були нагородженні цінними подарунками від відділення Національного олімпійського комітету України у Сумській області, які вони отримали від голови осередку Олени Петрової.