На Сумщині пройшов легкоатлетичний крос в залік ХХVІ Спортивних ігор школярів

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Днями в урочище Баси, що на Сумщині, відбувся легкоатлетичний крос в залік ХХVІ Спортивних ігор школярів.
Участь у змагання взяли понад 160 школярів міст та районів області. Вони визначали найкращих у двох вікових групах 2001-2002 р.н. та 2003-2004 р.н. За результатами турніру місця між містами та районами області розподілилися таким чином:
І група:
І місце – м. Конотоп;
ІІ місце – м. Суми;
ІІІ місце – м. Глухов.
ІІ група:
І місце – Краснопільський район;
ІІ місце – Кролевецький район;
ІІІ місце – Великописарівський район.
ІІІ група:
І місце – Роменський район;
ІІ місце – Охтирський район;
ІІІ місце – Лебединський район.
Переможцями змагань стали:
Всі призери та переможці змагань були нагородженні цінними подарунками від відділення Національного олімпійського комітету України у Сумській області, які вони отримали від голови осередку Олени Петрової.