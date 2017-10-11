Про історію олімпійського руху у проекті #ОlympicLab

За сприянням обласного відділення Національного олімпійського комітету України, учні та студенти Запоріжжя продовжують знайомитись з історією та традиціями Олімпійського руху.

Цього разу у рамках Всеукраїнського проекту #ОlympicLab був представлений модуль «Історія олімпійського руху», який презентували в Інституті здоров’я, спорту і туризму ім. Тетяни Самоленко Класичного приватного університету.

Слухачами та учасниками цього заходу стали студенти-першокурсники разом з головною спеціалісткою відділення НОК України у Запорізькій області Ларисою Богомоловою та стипендіаткою Національного олімпійського комітету Діаною Саварець.

Активну участь у підготовці і проведенні заходу приймала кандидат педагогічних наук, доцент, голова Запорізького осередку Олімпійської академії України Галина Кружило. Саме вона підготувала інформаційний виклад за темою «Другий період олімпійського руху (1920–1948 рр.)».

Разом із учасниками модулю розглядались питання загальних особливостей другого періоду розвитку олімпізму, вклад президентів Міжнародного Олімпійського Комітету у співвідношення МОК, НОК та МСФ у цей період, місце спортсмена в олімпійському русі у 1920–1948 рр. Особливий інтерес визвала інформація та особисті фотографії Галини Кружило до презентації, що висвітлювали сучасний стан олімпійських стадіонів початку другого періоду Олімпійських ігор, зокрема стадіонів Антверпена та Амстердаму.

Студенти разом із педагогом зробили такі висновки з цієї інформації:

далекоглядність та велике прагнення зробити мир кращим спонукали президентів МОК до енергійних прагматичних та альтруїстичних дій;

співпраця й взаєморозуміння в діяльності МОК, НОК та МСФ починається тільки у другому періоді олімпізму;

великі спортсмени – великі досягнення;

на стан і вид олімпійської спортивної споруди діє історична пам'ять народу, його менталітет та бережливе відношення муніципальної влади;

баланс прагматизму й духовної складової під час винесення рішень: зберегти історичний об’єкт чи на цьому місці побудувати нову, більш прибуткову споруду;

рівень загальної культури в країні, яка проводить Олімпійські ігри, суттєво впливає на всі складові олімпійського руху.

По завершенню заходу представниці обласного відділення Національного олімпійського комітету України передала до кафедри інституту олімпійську літературу, а найактивніших студентів відзначили подарунками з олімпійською символікою.