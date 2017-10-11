Триатлоністка Софія Прийма – найкраща спортсменка Львівщини за підсумками вересня

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Традиційне щомісячне голосування членів колегії управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації і членів виконкому відділення НОК України у Львівській області визначило найкращим спортсменом регіону за підсумками спортивного вересня майстра спорту України з триатлону та велоспорту, члена національної збірної команди України з триатлону Софію Прийму. Найкращими наставниками місяця стали тренери спортсменки Сергій Прийма та Юрій Сорохан.
Це почесне звання Софія отримала завдяки успішному виступі на юніорському етапі Кубка Європи, який відбувався у м.Тулча (Румунія) – як результат посівши перше місце.
Варто зауважити, що цьогріч до Румунії приїхало чимало титулованих та нових спортсменок, тож від фінішу можна було очікувати несподіваних результатів. Перший етап змагань - плавальний сегмент, виграла угорка - Доротта Петров, що непогано виступала впродовж сезону на міжнародній арені, в тому числі серед спортсменів елітної групи. Вона доволі серйозно відірвалася після першого виду програми, «накинувши» суперницям 20 секунд. Але далі за справу вже взялася львів’янка! Не затримуючись у транзитних зонах, Софія Прийма показала найкращий час на велосипедному етапі, впритул підібравшись до Петров. Софія нарощувала темп з кожною хвилиною, і вже перед виходом на бігову дистанцію стало зрозуміло – за «золото» боротимуться саме угорка та українка, адже решта суперниць значно відстали. Ну, а вже під час бігу, Софія Прийма не залишила суперниці жодних шансів! Фінішувала 20-річна представниця Львівщини, учасниця Юнацької Олімпіади-2014 у Нанкіні наодинці, випередивши угорку на цілих 20 секунд.
Незабаром відбудеться урочисте вшанування лауреатів спортивного вересня та їхніх тренерів.