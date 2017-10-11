Траси Харківського міжнародного марафону і напівмарафону сертифіковані представником AIMS

Сертифікацію з 6 по 8 жовтня провів офіційний представник Асоціації міжнародних марафонів і пробігів (AIMS), міжнародний вимірювач категорії «А» Тадеуш Джеконскі.

Траси сертифіковані на чотири роки, що надає кілька можливостей - проводити змагання національного і міжнародного рівнів, кваліфікуватися на серію щорічних змагань «World Marathon Majors» і подати заявку на присвоєння «Bronze label IAAF» (трирівнева система оцінки шосейних бігових змагань).

Відзначимо, що напівмарафон пройде в Харкові 25 березня 2018 року, а 5-й ювілейний Харківський міжнародний марафон - 29 квітня.

Міжнародний марафон у Харкові проводять щорічно, він внесений до Книги рекордів України як наймасовіший забіг за кількістю зареєстрованих учасників. Траса, по якій він проходить, прокладена по центральних вулицях Харкова і охоплює основні пам'ятки міста. У марафоні 2017 року брали участь близько 10 тис. чоловік - спортсмени з 15 країн світу.