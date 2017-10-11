Олімпійські комітети України і Японії підписали меморандум про співпрацю до Ігор в Токіо-2020

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Національні олімпійські комітети України і Японії продовжать співпрацю до 2020 року. Відповідний меморандум про пролонгацію співробітництва в рамках робочого візиту до Японії підписав президент НОК України Сергій Бубка.
Головний олімпієць нашої країни відвідав штаб-квартиру НОК Японії, де зустрівся з його президентом Тсунекажу Такеда та віце-президентом Ясуо Саіто.
Керівники Олімпійських комітетів обговорили питання поглиблення співпраці, приділивши особливу увагу можливій взаємодії з огляду на проведення в 2020 році в японському Токіо Ігор ХХХІІ Олімпіади. Японська сторона висловила готовність надати сприяння в організації тренувальних зборів для українських олімпійців та участі наших атлетів з різних видів спорту у тестових змаганнях на території країни сонця, що сходить.
Також відповідно до угоди Олімпійські комітети співпрацюватимуть у галузі досліджень і розробок з питань спорту, спортивної медицини, допінг-контролю, обміну спортивних делегацій тощо.