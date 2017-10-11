На Хмельниччині вшанували пам'ять спортивного фахівця з волейболу

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За підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в Хмельницькій області в селі Шарівка Ярмолинецького району відбувся ХІІІ обласний турнір з волейболу серед дівчат пам’яті Ніни Панькевич.
Ніна Володимирівна тривалий час успішно поєднувала посаду директора і тренера місцевої міжгосподарської дитячо-юнацької спортивної школи, виховала не одне покоління здібних волейболістів, які ставали переможцями й призерами багатьох обласних і всеукраїнських змагань серед сільської молоді.
У підсумку після цікавих поєдинків, в яких взяли участь 8 команд у двох вікових групах, волейбольні колективи розмістились таким чином:
2003-2004 рік народження:
1 місце - «Новатор» (м. Хмельницький).
2 місце – ДЮСШ №1 (м. Кам’янець-Подільський).
3 місце – ДЮСШ «Обрій» (с. Голосків, Летичівський район).
4 місце – ДЮСШ (м. Деражня).
5 місце – с. Шарівка.
2005-2008 рік народження:
1 місце – ДЮСШ «Обрій» (с. Голосків, Летичівський район).
2 місце – ДЮСШ №1 (м. Кам’янець-Подільський).
3 місце – ДЮСШ (м. Деражня).
Гравці команд – призерок відзначені грамотами та медалями, а всі учасники отримали сувеніри від НОК України.
Капітанам перших трійок команд в групах було вручено кубки та дипломи відповідних ступенів.
Кращі гравці турніру Анна Пилипчук, Дарія Фурман (м. Кам’янець-Подільський), Аліна Щесняк, Ільяна Ковальчук (м. Деражня), Катерина Хорик, Міла Грабчак (с. Голосків), Анастасія Грищук (м. Хмельницький) та Дана Чайчук (с. Шарівка) нагороджені призами.