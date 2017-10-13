«Олімпійські історії» Жана Беленюка

Цього тижня на телеканалі "Київ" можна буде побачити й почути олімпійську історію одного з найхаризматичніших українських спортсменів.

Героєм програми "Олімпійські історії", що виходить за підтримки національного олімпійського комітету, стане срібний призер Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро, борець греко-римського стилю Жан Беленюк.

Тож не пропустіть! Субота, 14:00, телеканал "Київ"!

Спортивні вболівальники, які не зможуть переглянути програму в ефірі, зможуть знайти її в понеділок на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, https://twitter.com/OlympicUA, https://plus.google.com/+OlympicUA.