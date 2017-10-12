На Донеччині відкрили ще два спортивні майданчики зі штучним покриттям

10 жовтня на Донеччині відбулося урочисте відкриття двох спортивних майданчиків зі штучним покриттям розміром 42х22 м: перший – у Соледарі на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13, другий – у селі Андріївка Слов’янського району.

Нагадаємо, усього до 85-річчя Донецької області в містах, районах та об’єднаних територіальних громадах мають з’явитися 85 таких майданчиків. Цей проект реалізується за ініціативи голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського відповідно до програми економічного та соціального розвитку Донецької області на 2017 рік.

В урочистостях взяли участь очільник регіону Павло Жебрівський, начальник управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації Володимир Мицик, в.о. директора департаменту внутрішньої та інформаційної політики облдержадміністрації Людмила Биченко, голова Бахмутської райдержадміністрації Володимир Бохонов, голова Слов’янської райдержадміністрації Євген Данилюк, Соледарський міський голова Олександр Степаненко, голова Андріївської сільської ради Микола Діхтенко.

Будівництво спортмайданчика в Соледарі було розпочато у квітні поточного року та завершено у вересні. З обласного бюджету на роботи з облаштування основи було виділено 547,8 тис. грн., на закупку і монтаж штучного покриття, огорожі – 831,0 тис. грн. Проектно-кошторисна документація виготовлялася за рахунок бюджету громади.

Окрім футбольного майданчика в місті Соледар, Соледарська об’єднана територіальна громада до 85-річчя Донецької області отримала два майданчики з тренажерним обладнанням, до складу кожного з яких входять 9 тренажерів на різні групи м’язів: у селах Бахмутське та Парасковіївка.

Також Павло Жебрівський вручив голові Бахмутської райдержадміністрації Володимиру Бохонову сертифікат на отримання двох спортивних майданчиків зі штучним покриттям, які до 85-річчя Донецької області були збудовані в селах Опитне та Свято-Покровське. Нагадаємо, у серпні подібний майданчик з’явився в місті Часів Яр, а 2 липня, у день святкування ювілею області, громада Бахмутського району отримала 4 тренажерні майданчики, які розташовані в містах Сіверськ, Світлодарськ, селах Опитне та Свято-Покровське.

Будівництво спортмайданчика зі штучним покриттям на базі Андріївської загальноосвітньої школи тривало з травня по вересень поточного року. За рахунок коштів Андріївської селищної ради було виготовлено проектно-кошторисну документацію, а також проведені роботи щодо будівництва основи (сума витрат склала понад 346,0 тис. грн.). З обласного бюджету на закупку і монтаж штучного покриття, огорожі виділили 831,0 тис. грн.

«У мене є мрія, щоб у містах і селах Донеччини по вулицях ходили усміхнені діти, щоб посміхалися дорослі, бо якщо немає посмішки – немає радості, життя втрачає сенс. Сьогодні маємо маленьке свято – відкриття спортивного майданчика зі штучним покриттям, таких лише в цьому році буде відкрито близько ста по всій Донецький області, що контролюється українською владою. Наша мета зробити дітей усміхненими, а дорослих небайдужими», – зазначив на відкритті майданчика в Андріївці Павло Жебрівський.

Зазначимо, що всього до 85-річчя Донецької області Слов’янський район отримає 9 спортивних майданчиків: шість з тренажерним обладнанням (у селах Райгородок, Билбасівка, Маяки, Богородичне, Мирне, Сергієвка) та три зі штучним покриттям (у селах Андріївка, Райгородок та Билбасівка).

Додамо, що на відкритті спортивних майданчиків у рамках реалізації Програми розвитку масового футболу в Донецькій області на 2017-2020 роки юні місцеві футболісти отримали в подарунок сітки з м’ячами та комплекти манішок.