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Майстер-клас від борця Дімітрія Тімченка
12 Жовтня 2017 Поділитися
Найкращий спортсмен вересня на Харківщині, призер чемпіонату світу та Європи, борець греко-римського стилю Дімітрій Тімченко провів Олімпійський урок у комунальному закладі «Міської комплексної дитячо-юнацькій спортивній школі №7» Харкова.
Мета такого заходу полягає в поширенні ідей олімпізму та розвитку олімпійського руху в Україні шляхом залучення якомога більшої кількості дітей, юнацтва та молоді до занять спортом.
Під час Уроку Дімітрій розповів вихованцям школи про свій олімпійський шлях, а також наголосив, що для успіху важлива не тільки фізична підготовленість, але і психологічний настрой і старанна підготовка.
Для всіх бажаючих на завершення заходу борець провів майстер-клас.
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