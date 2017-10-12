«Олімпійський чат» з бронзовою призеркою Ігор зі стрибків у воду Оленою Жупіною

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За ініціативи Національного олімпійського комітету України був започаткований проект #OlympicLab, який реалізується на Запоріжжі при підтримці обласного осередку НОК.
Проект передбачає покращання олімпійської освіти в навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл та шкіл мережі олімпійської освіти.
11 жовтня, у рамках цього проекту, відбулась зустріч бронзової призерки Олімпійських ігор зі стрибків у воду Олени Жупіной з учнями гімназії № 25 міста Запоріжжя.
У гості до дітей прославлена українська спортсменка прийшла поспілкуватись не з порожніми руками. Запланований модуль «Олімпійський чат» пройшов разом з викладачами та старшокласниками школи. Олена Жупіна розповіла про свій шлях здобуття олімпійської нагороди. Велику кількість медалей, сувенірів та нагород Олена принесла на зустріч з собою та дозволила кожному учаснику проекту доторкнутися до частини олімпійської історії.
Спогади спортсменки про найяскравіші миті спортивного життя надовго залишаться в пам’яті всіх учасників заходу, додадуть наснаги учням на їх шляху до олімпійських перемог.
Сувеніри від Національного олімпійського комітету України для школярів, комплект літератури з олімпійської тематики для бібліотеки школи, будуть з приємністю нагадувати про справжнє свято запорізької Олімпійської сім’ї.