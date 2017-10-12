Як у Кропивницькому шукали «Олімпійський скарб»

10 жовтня під патронатом відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області проведено спортивний квест «Олімпійські перегони» з учнями початкових класів навчально-виховного об’єднання – «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ступеня «Гармонія» – гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного виховання «Контакт» міста Кропивницького.

Розпочався захід із розповіді головного спеціаліста обласного осередку НОК Миколи Аношкіна про розвиток та становлення Олімпійського руху в Україні. Дітлахи дізналися багато нових цікавих фактів з історії виникнення і проведення Олімпійських ігор. Ця інформація стала їм у нагоді під час виконання завдань квесту.

Спочатку учасники «Олімпійських перегонів» презентували емблему, назву та девіз кожної команди. Потім юні школярі взяли участь в естафеті. Учасники, які вдало її пройшли, отримали карту «Олімпійських скарбів» із завданнями квесту. Щоб дістатися до «Олімпійського скарбу» дітям потрібно було провести Олімпійську зарядку, відповісти на запитання Олімпійської вікторини, позмагатися в спортивному п'ятиборстві, яке включало стрибки на скакалці, обертання обруча, віджимання, присідання, набивання м'яча. На завершення учасники квесту спільно підготували стінгазету «Олімпійський спорт» і склали кросворд на спортивну тематику.

І ось нарешті «Олімпійський скарб» знайдено. В нагороду за виявлені наполегливість, спритність, кмітливість діти отримали від обласного відділення НОК України олімпійські щоденники, футболки зошити, волейбольні м'ячі, скакалки, гімнастичні обручі, літературу на олімпійську тематику, а також солодощі. Але головне – це безліч яскравих емоцій та позитиву, які забезпечать гарний настрій малечі на весь навчальний рік.