«Олімпійський урок» в Івано-Франківську

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Акція «Моя олімпійська мрія»
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Днями в Івано-Франківській ЗОШ І-ІІІ ступенів N6 відбулася непересічна подія, адже до школи завітали гості з відділення Національного олімпійського комітету України в Івано-Франківській області.
А саме: голова осередку - Мирослав Карабін, майстер спорту України міжнародного класу з боксу, учасник Олімпійських Ігор в Афінах, стипендіат Національного олімпійського комітету України - Віктор Поляков та відповідальний секретар відділення НОК- Володимир Антонець.
В рамках «Олімпійського уроку» в актовій залі відбулася зустріч, яка супроводжувалася демонстрацією відеоряду про досягнення спортсмена тощо.
По завершенню перегляду школярі, а їх було понад сто осіб, активно включилися у спілкування з гостями. Логічним є той факт, що левова частка запитань була спрямована спортсмену-олімпійцю і Віктор із завзятістю знаходив відповіді на кожне з них.
За підсумками проведеного «Олімпійського уроку» всі дітки отримали сертифікати учасника, а найактивніші - ще й сувеніри від відділення Національного олімпійського комітету України в Івано-Франківській області.