«Олімпійський урок» в Івано-Франківську

Днями в Івано-Франківській ЗОШ І-ІІІ ступенів N6 відбулася непересічна подія, адже до школи завітали гості з відділення Національного олімпійського комітету України в Івано-Франківській області.

А саме: голова осередку - Мирослав Карабін, майстер спорту України міжнародного класу з боксу, учасник Олімпійських Ігор в Афінах, стипендіат Національного олімпійського комітету України - Віктор Поляков та відповідальний секретар відділення НОК- Володимир Антонець.

В рамках «Олімпійського уроку» в актовій залі відбулася зустріч, яка супроводжувалася демонстрацією відеоряду про досягнення спортсмена тощо.

По завершенню перегляду школярі, а їх було понад сто осіб, активно включилися у спілкування з гостями. Логічним є той факт, що левова частка запитань була спрямована спортсмену-олімпійцю і Віктор із завзятістю знаходив відповіді на кожне з них.

За підсумками проведеного «Олімпійського уроку» всі дітки отримали сертифікати учасника, а найактивніші - ще й сувеніри від відділення Національного олімпійського комітету України в Івано-Франківській області.