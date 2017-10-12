До уваги журналістів!

Національний олімпійський комітет України запрошує Вас на прес-конференцію, присвячену нагородженню найкращого спортсмена вересня в Україні: чемпіона світу та Європи, найкращого боксера світової і європейської першостей Олександра ХИЖНЯКА, а також його наставника та батька Олександра Олександровича ХИЖНЯКА, визнаного найкращим тренером місяця.

У заході візьмуть участь президент НОК України Сергій БУБКА, керівники Федерації боксу України та фізкультурно-спортивного товариства «Динамо».

Прес-конференція відбудеться 17 жовтня о 12:00 в Олімпійському домі (вул. Хорива, 39-41).

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Прес-служба НОК України