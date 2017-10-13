Відкрита першість з легкої атлетики у Кременчузі

Відбулась відкрита першість з легкої атлетики у м. Кременчук Полтавської області на призи Олімпійського чемпіона Володимира Кисельова.

Змагання традиційно проводяться спільно з департаментом освіти та відділом фізичної культури і спорту міста.

На відкритті були присутні, методист фізичної культури та захисту Вітчизни відділу освіти виконкому Кременчуцької МР Володимир Теміров, начальник відділу фізичної культури та спорту виконкому Кременчуцької МР Олександр Мазур, провідний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту виконкому Кременчуцької МР Олег Шаповал, заступник голови відділення Національного олімпійського комітету України у Полтавській області, Олімпійський чемпіон з легкої атлетики Володимир Кисельов, директор обласного осередку НОК Інесса Гетьман.

У змаганнях брали участь більше 500 учнів з 28 загальноосвітніх шкіл, які змагались у стрибках у довжину та висоту, штовханні ядра, бігу на 100, 400, та 800 метрів у двох вікових категоріях.

Переможці та призери були нагороджені дипломами, медалями від відділення НОК України у Полтавській області та сувенірною продукцією Національного олімпійського комітету.

На змагань Володимир Кисельов приділив більше уваги дітям, які штовхали ядро, після змагань розповідав їм як він став Олімпійським чемпіоном у цій дисципліні та давав дітям поради щодо здорового способу життя й спортивних тренувань.



