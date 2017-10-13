У Кам’янці-Подільському «Бігли заради здоров’я»

Днями біля головного корпусу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулося справжнє свято спорту та здоров’я.

Кам’янчани та гості міста долучились до легкоатлетичного пробігу центральними вулицями міста «Біг заради здоров’я», який присвятили 100-річчю вказаного навчального закладу. Серед тих, хто вийшов на старт 2-кілометрової дистанції школярі, студенти та викладачі вузів, ветерани спорту.

Підтримати захід завітали відомі спортсмени, випускники університету, серед яких Іван Гешко – екс-чемпіон Європи та світу з бігу на 1500 м в приміщенні, учасник Олімпійських ігор, Віталій Трушев – триразовий чемпіон Паралімпійських ігор з футболу серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу, Тетяна Шлопко – рекордсменка світу з пауерліфтингу серед юніорок та багато інших. Всього 30 олімпійців та паралімпійців Кам’янець-Подільський університет випустив за 55 років, чимало їх і нині проживає та працює в області.

Їхня присутність неабияк надихнула інших пробігти поряд з титулованими спортсменами.

Опісля проведеної фітнес-розминки під танцювальну музику, понад 600 бігунів зайняли свої позиції на лінії старту. Під команду ведучого – завідуючого кафедри легкої атлетики з методичного викладання Кам’янець-Подільського національного університету Леоніда Гурмана розпочався пробіг.





Як тільки всі рушили, одразу можна було виділити тих, хто бере участь задля перемоги, а дехто не особливо поспішав до фінішу. Напевно, це люди, котрі просто насолоджувались бігом. Можна було спостерігати і тих, хто встигав робити селфі на ходу та знімати відео для соціальних мереж.

Не минуло й 6 хвилин, як фінішну межу перетнули лідери, більшість із яких після завершення бігу зупинили свої ручні таймери, що свідчило про їх орієнтацію на досягнення певного результату.

Абсолютними переможцями забігу стали члени збірної легкоатлетичної команди України серед юніорів Олег Миронець з Хотина Чернівецької області та Тетяна Палінкаш з місцевого індустріального коледжу.

Успішно подолали дистанцію, увійшовши до числа призерів серед однолітків і піднялися на п’єдестал пошани Іван Гешко та Віктор Флентін – представники відділень НОК України в Чернівецькій та Хмельницькій областях.





Переможцями у різних категоріях стали:

Загальноосвітні школи:

юнаки – Олександр Чорнобривий;

дівчата – Валерія Шулдик.

Коледжі

чоловіки – Олег Миронець;

жінки – Тетяна Палінкаш.

Вищі навчальні заклади:

чоловіки – Віталій Капітанець;

жінки – Олександра Гарзель.

Чоловіки – Дмитро Бойко.

Чоловіки – ветерани 36-49 років – Іван Гешко.

Жінки – ветерани 36-49 років – Тетяна Полінська.

Чоловіки – ветерани 50+ років – Михайло Моспан.

Жінки – ветерани 50+ років – Марія Шабага.

Грамотами, медалями, призами, сувенірами від відділення НОК України в Хмельницькій області нагороджені призери пробігу, найбільш активні учасники отримали сертифікати на відвідування спортивних залів у «Гала – готелі», готелю «7 днів» та призи від депутатів різних рівнів які виступили спонсорами заходу.

Урочисте вручення нагород провели Іван Гешко, Віктор Флентін, Леонід Гурман та президент федерації легкої атлетики Хмельницької області Олександр Прокопов.