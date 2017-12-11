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Наші біатлоністки здобули «срібло» етапу Кубка світу в Хохфільцені
11 Грудня 2017 Поділитися
На другому етапі світового Кубка з біатлону наш «золотий» квартет Олімпійських ігор-2014 у складі Віти Семеренко, Юлії Джими, Валі Семеренко та Олени Підгрушної поповнив скарбничку збірної України черговою медаллю.
В австрійському Хохфільцені в естафетній гонці наші дівчата здобули «срібло».
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українських спортсменок, тренерський склад збірної та Федерацію біатлону України на чолі з Володимиром Бринзаком з чудовим здобутком, побажавши подальших успіхів на шляху до олімпійського Пхьончхану-2018.
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