Наші біатлоністки здобули «срібло» етапу Кубка світу в Хохфільцені

На другому етапі світового Кубка з біатлону наш «золотий» квартет Олімпійських ігор-2014 у складі Віти Семеренко, Юлії Джими, Валі Семеренко та Олени Підгрушної поповнив скарбничку збірної України черговою медаллю.

В австрійському Хохфільцені в естафетній гонці наші дівчата здобули «срібло».

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українських спортсменок, тренерський склад збірної та Федерацію біатлону України на чолі з Володимиром Бринзаком з чудовим здобутком, побажавши подальших успіхів на шляху до олімпійського Пхьончхану-2018.