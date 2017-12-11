Бібліотека Чернівецького індустріального коледжу поповнилась олімпійськими книгами

У Чернівецькому індустріальному коледжі відбулось спортивне свято, що було організоване викладачами фізичного виховання та безпосередньо за підтримки обласного відділення Національного олімпійського комітету України й обласного центру «Спорт для всіх».

Привітати учасників завітали найтитулованіший спортсмен Буковини – чемпіон Європи та світу з бігу на 1500 м, голова відділення НОК України у Чернівецькій області Іван Гешко, перший за часів незалежності буковинець-чемпіон України з боксу серед дорослих і неодноразовий призер європейських чемпіонатів у різних вікових групах Степан Грекул та суддя національної категорії з боксу Іван Рупташ.

Учасники змагались у трьох різних видах програми. Найбільш масовим виявився армспорт (боротьба на руках), а також свої найкращі спортивні якості студенти показували на паралельних брусах (утримування ніг під кутом 90 градусів) та перекладені (підтягування).

Учасники заходу отримали подарунки від відділення Національного олімпійського комітету у Чернівецькій області, а заклад - олімпійську літературу у рамках акції «Олімпійська книга».