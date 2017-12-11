В активі українців 7 медалей етапу Кубка світу з велотреку

В Сантьяго (Чилі) відбувся етап світового Кубка з велотреку, на якому українські спортсмени зібрали цілий врожай нагород.

Наші велосипедисти здобули 7 нагород, 2 з яких - найвищого ґатунку.

Досвідчена Любов Басова святкувала перемогу у спринтерській гонці, а разом з колегою по команді Оленою Стариковою здобула «золото» в командному виступі у цій дисципліні. Ще одна нагорода у Любові в кейріні серед жінок, де вона посіла третє місце.

Лідер збірної серед чоловіків Андрій Винокуров на етапі в Чилі здобув дві медалі. На його рахунку «срібло» в кейріні та «бронза» в спринті.

Ще дві бронзові нагороди здобули Тетяна Клімченко та Роман Гладиш у дисципліні омніум серед жінок та чоловіків відповідно.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав наших спортсменів та тренерський склад з чудовими здобутками, побажавши не зупинятися на досягнутому та продовжувати результативні виступи на міжнародній арені.