В активі українців 7 медалей етапу Кубка світу з велотреку

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Звіт про роботу НОК України у 2017 році
- Акція «Моя олімпійська мрія»
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
В Сантьяго (Чилі) відбувся етап світового Кубка з велотреку, на якому українські спортсмени зібрали цілий врожай нагород.
Наші велосипедисти здобули 7 нагород, 2 з яких - найвищого ґатунку.
Досвідчена Любов Басова святкувала перемогу у спринтерській гонці, а разом з колегою по команді Оленою Стариковою здобула «золото» в командному виступі у цій дисципліні. Ще одна нагорода у Любові в кейріні серед жінок, де вона посіла третє місце.
Лідер збірної серед чоловіків Андрій Винокуров на етапі в Чилі здобув дві медалі. На його рахунку «срібло» в кейріні та «бронза» в спринті.
Ще дві бронзові нагороди здобули Тетяна Клімченко та Роман Гладиш у дисципліні омніум серед жінок та чоловіків відповідно.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав наших спортсменів та тренерський склад з чудовими здобутками, побажавши не зупинятися на досягнутому та продовжувати результативні виступи на міжнародній арені.