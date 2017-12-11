Олімпійські цінності – основа діяльності вчителя сучасної української школи

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У листопаді Національний олімпійський комітет України дав старт новій соціальній кампанії, яка спрямована на залучення молоді країни до здорового та активного способу життя.
Кожна школа України отримає спеціально виготовлені диски з відеороликами для використання у освітньо-виховній роботі. У фільмах показано, як спорт і загальнолюдські цінності та залученість у команду допомагають молодим людям досягти успіху й отримати радість від життя.
Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка першим серед вищих навчальних закладів України приєднався до ініціативи Національного олімпійського комітету. Всі бажаючі мають змогу переглянути відеоролики на інформаційному екрані головного корпусу.
Студенти історичного факультету, як майбутні педагоги, у ході спільних заходів кафедри фізичного виховання та обласного відділення НОК України, Олімпійської академії України отримали знання про олімпійський рух, олімпійські цінності, Олімпійські ігри їх важливе значення для молоді України.
Стипендіат Національного олімпійського комітету України, випускник даного університету Іван Панасюк, розповів студентам, що через впровадження у життя олімпійських цінностей люди мають можливість відчути себе частиною спільнот – чи то вболіваючи за свою національну команду на змаганнях, чи то беручи участь у численних олімпійських проектах. Долучити якомога більше дітей до цього процесу завдання не лише фахівців з фізичного виховання і спорту, але і всієї педагогічної спільноти України.