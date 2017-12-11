З нагоди Всесвітнього дня футболу відзначено найкращих фахівців Львівщини

9 грудня в залі засідань федерації футболу Львівської області за участю заступника голови облдержадміністрації Оксани Стоколос-Ворончук, заступника начальника управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Оксани Вацеби, голови відділення НОК України у Львівській області Юрія Турянського, голови федерації футболу області Ярослава Грися відбулося урочисте засідання федерації футболу Львівської області з нагоди Всесвітнього дня футболу.

Разом з обговоренням актуальних питань подальшого розвитку футболу в області, відзначено чималу групу провідних фахівців улюбленої гри мільйонів - тренерів, науковців, кращих гравців-аматорів та ветеранів гри, організаторів дитячого футболу, журналістів, представників обласної та районних осередків федерації футболу Львівщини.

Відтак серед номінантів святкового дійства - заступник виконавчого директора Федерації футболу Львівської області Андрій Смольський; завідувач кафедри футболу Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Андрій Дулібський; очільники районних та міських федерацій футболу Львівщини - Богдан Кіндій, Руслан Хомин, Мирослав Дорош, Василь Кобільник, Олексій Лішик, Андрій Бадунь, Петро Мошуманський, Михайло Городечний, Богдан Ляховський; директор Самбірської ДЮСШ Іван Ковалик; президент ФК «Темп» села Зарайське Самбірського району Ярослав Міхняк; футболістка жіночого ФК «Янтарочка» м.Новояворівська Софія-Марія Зозуля; гравець команди ветеранів збірної команди Яворівського району Михайло Шпитак; тренер-викладач Самбірської ДЮСШ Петро Галушка; редактор футбольного тижневика «Планета Ф» Ярослав Рачковський.

Довідково:

За рішенням Організації Об’єднаних Націй 10 грудня оголошено Всесвітнім днем футболу (World Football Day). За кількістю гравців і глядачів у більшості країн світу футбол - гра номер один. Навряд чи можна знайти спортивну гру, у якої було б більше прихильників, ніж у футболу. Ось уже понад 100 років футбол є найпопулярнішим видом спорту. Сьогодні в цю гру грають більше 120 мільйонів професійних гравців і незліченна кількість любителів як в Україні так і у всьому світі.



