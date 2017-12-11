Спортивний форум в Харкові

V спортивний форум «Харків - спортивна столиця» пройшов в конференц-залі ОСК «Металіст».

У заході брали участь представники керівництва міста та області, спортивних федерацій та організацій, спортсмени та експерти. Форум відкрив заступник міського голови Костянтин Лобойченко. Учасників заходу вітали начальник управління у справах молоді та спорту Харківської ОДА Віталій Кириленко, голова відділення Національного олімпійського комітету України в Харківській області Віктор Христоєв який передав вітання учасникам заходу від президента НОК України Сергія Бубки та вручив комплект літератури про історію Олімпійського руху.

В рамках форуму учасники підвели підсумки спортивних досягнень року, що минає, а також обговорили теми менеджменту та маркетингу в сфері спорту та бізнесу, досягнення харківських спортсменів у 2017-му та пріоритети на наступний рік.

Так, Костянтин Лобойченко зазначив, що в цьому році в місті пройшло близько 600 спортивних заходів, за підсумками яких Харків був визнаний найспортивнішим містом України.

«Це величезне досягнення всієї команди, починаючи від Харківського міського голови і закінчуючи спортсменами і їхніми тренерами в кожній федерації, а у нас їх більше 120. Адже всі заходи, які проводяться в нашому місті, ми реалізуємо спільними зусиллями міської влади, організаторів, спортсменів і волонтерів. При цьому ми намагаємося не зупинятися на досягнутому, тому що ріст і розвиток повинні бути постійними і системними», - підкреслив заступник міського голови.

За його словами, сьогодні міська влада підходить комплексно до розвитку спорту в Харкові, починаючи від занять спортом найменших мешканців міста. Зокрема, другий рік поспіль встановлюються спортивні майданчики в дитячих садах, а також активно реконструюються і будуються нові стадіони в школах. Всього за останні роки в місті відкрили 58 оновлених стадіонів в навчальних закладах, 20 з них - в цьому році.

У 2018-му в Харкові планується встановити понад 50 вуличних спортивних майданчиків типу стріт-воркаут для дітей та молоді. Також в новому році харків’ян чекає ще більше цікавих спортивних заходів, серед яких не тільки традиційні - ярмарок спорту, Харківський міжнародний марафон і велодень, а й нові. Зокрема, в місті планується вперше провести чемпіонат України з екстремальних видів спорту.

Відзначимо, в рамках щорічного спортивного форуму відбулося нагородження спортсменів та волонтерів, які зробили вагомий внесок в розвиток спорту у поточному році.