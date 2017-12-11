У Дніпрі пройшов турнір з академічного веслування на призи призерки Олімпійських ігор Діни Міфтахутдінової

Днями у Дніпрі на базі обласної Школи вищої спортивної майстерності пройшов прем’єрний Відкритий турнір веслування академічного на ергометрах «Концепт-2» на призи срібної призерки Олімпійських ігор в Атланті-1996, Заслуженого майстра спорту, Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, Заслуженого тренера України Діни Міфтахутдінової.

Змагання прийшли за підтримки Національного олімпійського комітету України.

Завдяки співпраці відділення НОК України і його стипендіата Алли Гриб, обласної Федерації веслування академічного і її голови, теж відомого спортсмена Павла Крупко, ШВСМ та Дніпропетровського вищого училища фізичної культури на чолі з директором Михайлом Лельчицьким, організатори з першої спроби зуміли зібрати в Дніпрі дуже потужний склад учасників! І це були не діти, а вже зрілі спортсмени, які входять до складу збірних команд України. Це Олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу і Європи Анастасія Коженкова, чемпіонка України, учасниця чемпіонату світу Діана Серебрянська, бронзова призерка чемпіонату Європи Анна Концева, срібний призер чемпіонату Європи Павло Юрченко, срібний призер чемпіонату Європи Олексій Тимошенко, призер юнацького та юніорського чемпіонату світу Георгій Вертелецький, чемпіон світу і Європи Іван Футрик, чемпіон світу, учасник Олімпійських ігор-2016 Олександр Надтока та інші!

Організатори змагань дякують своїм колегам із сусіднього Запоріжжя, які підтримали ідею участі в змаганнях й у кількості трьох чоловік теж приїхали до Дніпра, вивівши турнір на рівень Всеукраїнського. Залюбки у наступному році Дніпро чекатиме спортсменів з таких регіонів України, де культивується веслування, як Херсонщина, Полтавщина, Київщина, Миколаївщина та інших.

Загалом 25 атлетів брали участь у п’яти категоріях – чоловіки, холопці, хлопці легка вага, жінки та дівчата.

У лютому наступного року на спортсменів чекає офіційний чемпіонат України на ергометрах «Концепт-2» на дистанції 6000 метрів. Тому ці старти були показовими для кожного зі спортсменів і їх тренерів – хто на даному етапі на якому рівні готовності знаходиться. «Гонки» видалися дуже запеклими. А дехто навіть встановив особисті рекорди.

Щодо результатів змагань, то серед юніорок першою з результатом 23.47.9 хв. була Юлія Гайдар. Представник Запоріжжя Олександр Баглай переміг у заїзді серед чоловіків у легкій вазі з підсумком у 21.19.6 хв. Одразу дев’ять учасників вийшли на старт серед юніорів. І перемогу тут святкував Анатолій Ляденко, який на 20 секунд був швидшим за Павла Юрченко. Результат переможці – 19.54.2 хв. Нарешті, залишились дві найцікавіші категорії – серед жінок та чоловіків. У жінок несподівано олімпійська надія Діана Серебрянська випередила на 10 секунд Олімпійську чемпіонку Анастасію Коженкову – 21.47.6 хв. Але слід зауважити, що Анастасія виступала після травми стегна. І все ж, як і очікувалось, найзапекліша і найцікавіша боротьба видалась у заїзді чоловіків. І тут за перемогу сперечались два чемпіони світу – Іван Футрик та Олександр Надтока із Запоріжжя. Зрештою, показавши для цієї пори сезону дуже високий результат – 19.18.2, дніпровець виборов звання переможця, зірвавши овації учасників і тренерів.

Під стать самим змаганням вийшла й церемонія нагородження переможців і призерів. Від відділення НОК України та його голови Андрія Павелка кожен учасник отримав у подарунок набір олімпійської атрибутики, книги, медалі та Кубки. Голова обласної Федерації Павло Крупко від себе відзначив переможців та призерів грошовими винагородами, а від головної винуватниці свята – Діни Міфтахутдінової чемпіони заїздів отримали чудові спортивні костюми!



