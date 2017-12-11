Оголошені переможці Всеукраїнського конкурсу на кращу організацію олімпійської освіти в школі

8 грудня у приміщенні Музею історії України у Другій світовій війні відбувся семінар, присвячений Олімпійському перемир’ю, для вчителів Всеукраїнської мережі шкіл олімпійської освіти.

У заході брали участь виконавчий директор Національного олімпійського комітету України Наталія Коваленко, президент Олімпійської академії України Марія Булатова, начальник управління Олімпійського руху НОК України, призерка Олімпійських ігор зі стрибків у воду Анна Сорокіна, представники Посольства Греції в Україні, призерка Олімпійських ігор з гандболу Олена Яценко, понад 200 учителів та методистів обласних інститутів педагогічної освіти та колектив гімназії «Потенціал» м. Києва.

Наталія Коваленко від імені НОК України та його президента Сергія Бубки тепло привітала всіх учасників заходу.

Робота семінару розпочалася з урочистої церемонії нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу на кращу організацію олімпійської освіти в школі. Його переможцем стала Боярська загальноосвітня школа №5 Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області. Друге місце посіла Яблунівська загальноосвітня школа Косівської районної ради Івано-Франківської області, на третьому місці – Трушківська загальноосвітня школа Білоцерківського району Київської області.

Лауреатами Конкурсу стали Білоцерківська гімназія №2 Білоцерківської міської ради Київської області, Рівненський навчально-виховний комплекс «колегіум» Рівненської міської ради та Харківське обласне вище училище фізичної культури і спорту департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

Переможці, призери та лауреати Конкурсу були нагороджені пам’ятними плакетками НОК України та Олімпійської академії України й цінними подарунками.

Зі змістовними доповідями виступили професор Марія Булатова, бронзова призерка Олімпійських ігор зі стрибків у воду Анна Сорокіна, завідувач лабораторії «Олімпійська освіта» НДІ НУФВСУ Лідія Радченко. Досвідом роботи з олімпійської освіти поділилися учитель загальноосвітньої школи №142 м. Дніпро В. Михайлова, учитель загальноосвітньої школи №18 м. Суми Л. Степаненко, учитель НВК №19 м. Кропивницький І. Хиврич.