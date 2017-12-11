Волейбольний турнір – до Дня місцевого самоврядування

У Житомирі завершився Відкритий турнір з волейболу серед чоловічих команд до дня місцевого самоврядування.

Володарем Кубку стала команда «Житичі» (Житомир). У фіналі представники Житомирщини обійшли команду з Чернігова ВК «Буревісник-ШВСМ», яка грає у суперлізі (3:2).

Загалом у цих змаганнях взяли участь чотири команди: житомирський ВК «Житичі», представники вищої ліги ВК «Олюртранс» (Луцьк) та ВК «Новатор-2» (Хмельницький), а також суперліговий ВК «Буревісник-ШВСМ» (Чернігів).

Нагородження переможців провели голова відділення НОК України в Житомирській області Олександр Оніщук та начальник управління сім’ї, молоді та спорту Житомирської ОДА Світлана Гресь.

Турнір проходив за підтримки обласного відділення Національного олімпійського комітету України та особисто його очільника Олександра Оніщука.