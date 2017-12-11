Чернігівщина пишається найкращими спортсменами

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Згідно Положення про визначення найкращого спортсмена та тренера місяця з олімпійських видів спорту Чернігівщини, відбулося засідання експертної комісії.
Переможці отримали грамоти та грошові винагороди від відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області.
Найкращим спортсменом вересня серед дорослих було названо Олега Леня – чемпіона світу з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП ( м. Сан-Луїс, Аргентина); серед юніорів, юнаків – Олександра Гречаника – бронзового призера чемпіонату Європи серед юніорів, юнаків з боксу (м. Албена, Болгарія). Відповідно їхні особисті наставники – Айвар Ладисєв та Віктор Балабко - названі найкращими тренерами
Найкращими у жовтні стали: серед дорослих – Анна Жмурко – чемпіонка України з легкоатлетичного кросу (м. Суми), серед юніорів, юнаків – Андрій Пономар - чемпіон України в індивідуальній та груповій гонці, естафеті серед юніорів, юнаків з велоспорту (м. Кропивницький). Найкращими тренерами відповідно названі – Наталія Лагункова, Анатолій Клюєв та Микола Аксюта.