Do like OLYMPIANS на Прикарпатті

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В Івано-Франківському базовому медичному коледжі знову розклали «Олімпійські акценти».
Цього разу в рамках проекту національного олімпійського комітету України «Do like Olympians» знайомились, аналізували та моделювали як застосовувати на практиці олімпійські цінності.
А на допомогу дітям на захід завітали гості серед яких: заслужений майстер спорту України (ЗМСУ) зі спортивної гімнастики, фіналістка Олімпійських ігор у вправах на брусах, суддя національної категорії зі спортивної гімнастики Дарія Згоба; відповідальний секретар відділення НОК України в Івано-Франківській області Володимир Антонець; практичний психолог Галина Мельник; волонтер відділення НОК України в Івано-Франківській області викладач-методист Івано-Франківського базового медичного коледжу Тетяна Влашин.
Впродовж заходу було запропоновано до перегляду відеоролики про сім олімпійських цінностей, які нещодавно презентував Національний олімпійський комітет України. Після демонстрації кожного з них у актовій залі коледжу розвивалося бурхливе обговорення, під час якого діти мали можливість висловити своє бачення та місце тієї чи іншої цінності у їх житті, а Дарія Згоба ділилася спогадами про ситуації у її спортивному житті, коли цінності ставали їй у пригоді. У обговоренні активну участь брала і практичний психолог, яка допомогла всім правильно зрозуміти зміст та суть кожної з цінностей.
У заключній частині заходу було вручено подарунки кращим спортсменам Івано-Франківського базового медичного коледжу від обласного відділення Національного олімпійського комітету.