Традиційні міжкорпоративні дитячі змагання «Ми-чемпіони» пройшли у Києві

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9 грудня у столичному ТРЦ КАРАВАН за підтримки Київського міського відділення НОК України відбулись щорічні міжкорпоративні дитячі змагання «МИ-ЧЕМПІОНИ».
У турнірі брали участь дитячі команди, які складаються з дітей співробітників таких компаній як: Лайфсел, Фокстрот, Данон, Домінос-піца, Фармак, СК Джонсон, Укртрансгаз, ЮгКонтракт, Альфа-банк, Юнікредит-банк, ПУМБ, Сіті-банк, Профспілка КМДА та інші.
На юних чемпіонів чекала цікава спортивна програма, парад учасників, видовищні показові виступи та призи переможцям від партнерів Асоціації Сімейного спорту, цирку КОБЗОВ, компанії ПІРРОТ і міського відділення Національного олімпійського комітету України.
За результатами 2-х підгруп міжкорпоративних дитячих ігор «МИ-ЧЕМПІОНИ» осіннього сезону-2017, серед 40 команд, абсолютним чемпіоном стала команда «Шустрята» (компанія «Домінос-піца»).