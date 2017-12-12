«Do like Olympians» з Іваном Івановим

11 грудня у Полтаві легкоатлетичний манеж стадіону «Ворскла» ім. О.Д Бутовського приймав проект «Do like Olympians», в рамках якого іде презентація трьох олімпійських цінностей - дружби, поваги і досконалості.

Почесним гостем заходу став майстер спорту України міжнародного класу з триатлону, учасник Олімпійських ігор 2016 року Іван Іванов. Слухачами виступили вихованці обласної ДЮСШ «Олімпійські надії» (відділення триатлону), обласної ДЮСШ ім. О.Д. Бутовського (відділення гірськолижного спорту), ДЮСШ №1 м. Полтави (відділення легкої атлетики) та студенти Педагогічного університету (відділення фізичного виховання).

Іван Іванов закликав учасників проекту до активного та здорового способу життя й олімпійського руху, а також продемонстрував майстер-клас й показав розминку справжніх олімпійців. Після цього діти мали змогу поспілкуватися зі спортсменом та поставити різні запитання. Учасники, питання яких були найцікавіші, отримали від Івана цінні призи. Наприкінці заходу усім присутнім були вручені подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України у Полтавській області.