У Чернівцях провели відбірковий етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Днями у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на факультеті фізичної культури та здоров’я людини провели І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальностей: «Спорт», «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація», «Фітнес та рекреація».

Як відмітив заступник голови ради молодих вчених ЧНУ, заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків Ярослав Галан, рівень цьогорічних робіт досить сильний, що засвідчує популярність науково-дослідної роботи серед студентів з різних спеціальностей на факультеті.

Молоді науковці продемонстрували гарні доповіді та презентації своїх наукових тем з актуальних питань сьогодення.

Серед членів журі були: заступник декана з навчально-методичної роботи Наталія Гнесь, заступник декана з навчально-виховної роботи Олена Мороз, завідуюча кафедри фізичної реабілітації та ерготерапії Лідія Доцюк.

Переможці та призери конкурсу наукових робіт отримали дипломи відповідних ступенів та цінні подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України в Чернівецькій області.



