На білбордах міста Львова найкращий спортсмен Львівщини за підсумками жовтня – Павло Коростильов

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Цього місяця львів’яни і гості міста можуть побачити білборди із зображенням найкращого спортсмена Львівщини за підсумками жовтня 2017 року, заслуженого майстра спорту з кульової стрільби Павла Коростильова.
Це почесне звання, вже вдруге цьогоріч, талановитий й уже надзвичайно титулований спортсмен отримав завдяки успішному виступі у фіналі Кубка світу 2017 року. Зокрема 23-30 жовтня у м. Нью-Делі (Індія) тривав фінал Кубку світу зі стрільби кульової серед кращих світових майстрів цього виду спорту – тільки по 8 спортсменів у змагальній вправі за підсумками усіх етапів Кубку світу.
Відтак срібним призером цього престижного світового форуму в складі збірної команди України став львівський спортсмен, студент ІІ курсу Львівського училища фізичної культури, військовослужбовець Збройних сил України Павло Коростильов, в активі якого не лише срібна нагорода фіналу Кубку світу у стрільбі з пневматичного пістолета, а ще й новий рекорд світу та Європи серед юніорів. Павло виборов Кришталеву земну кулю у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 м.