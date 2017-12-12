Олімпійська сім’я привітала гандбольну команду «Спартак» з 55-річчям

В Києві відбулося урочисте святкування 55-ї річниці з дня заснування легендарної жіночої гандбольної команди «Спартак».

В заході взяли участь віце-президент Національного олімпійського комітету України, член Міжнародного Олімпійського Комітету, Олімпійський чемпіон Валерій Борзов, заступник Міністра молоді та спорту Микола Даневич, заступник директора департаменту освіти і науки, молоді та спорту, начальник управління молоді та спорту КМДА, член Виконкому НОК і Олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт, виконуюча обов'язки начальника управління молоді та спорту КМДА Людмила Панченко та інші почесні гості.

Валерій Борзов привітав видатний клуб від імені Національного олімпійського комітету та його президента НОК Сергія Бубки.

«Дуже радий бачити сьогодні плеяду уславлених вихованок «Спартака». Дійсно, велика команда геніального тренера Ігоря Турчина має свою чудову історію й може похвалитися на весь світ своїми яскравими олімпійськими здобутками», - сказав віце-президент НОК.

Він додав: «Переконаний, що всі ми повинні пам'ятати це величне минуле й молоде покоління «Спартака» повинне зростати саме на таких прикладах для наслідування, рівнятися на цих успішних особистостях», - й побажав українському гандболу, щоб славні традиції легендарної школи «Спартак» відновилися, відродилися й здобутками українських гандболісток знову могла пишатися вся країна.

Валерій Борзов вручив уславленим спортсменкам різних років пам'ятні сувеніри від Національного олімпійського комітету.