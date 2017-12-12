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Батьки разом з дітьми долучились до спортивного свята
12 Грудня 2017 Поділитися
Батьки разом з дітьми долучились до спортивного свята

8 грудня у столичному ліцеї-інтернаті №23 «Кадетський корпус» за ініціативи Київського міського відділення НОК України відбулось спортивне свято «Тато, мама, я – спортивна сім’я».

Кадети та батьки 7-а класу помірялися силами у спритності, винахідливості під час таких змагань: «На пошуки своїх батьків», «Велике прання», «Веселий світлофор», «Містер Пропер», «Малий та великий», «Туристи», «Склади число», «Ралі бігунів».

Мета спортивного заходу - зміцнювати здоров’я дітей, сприяти зміцненню учнівського та батьківського колективу, розвивати силу, спритність, швидкість, фізичні вміння та навички дітей, виховувати любов до фізкультури та спорту, почуття дружби, взаємодопомоги, повагу до батьків.

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