Данило Картавий – найкращий спортсмен листопада на Харківщині

У приміщенні відділення Національного олімпійського комітету України в Харківській області відбулося засідання обласної комісії з визначення найкращого спортсмена листопада в області за підсумками їхніх виступів на міжнародній та всеукраїнській аренах.

У її роботі брали участь представники всіх спортивних організацій Харківщини, спортивні журналісти, члени обласного осередку НОК, управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

Одноголосним рішення найкращим спортсменом листопада було визнано представника вільної боротьби Данило Картавого, який під час чемпіонату світу серед спортсменів віком до 23 років у ваговій категорії до 125 кг здобув бронзову медаль.

Найкращим тренером названо наставника спортсмена – заслуженого тренера України Олега Зайця.