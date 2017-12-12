Данило Картавий – найкращий спортсмен листопада на Харківщині

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Звіт про роботу НОК України у 2017 році
- Акція «Моя олімпійська мрія»
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
У приміщенні відділення Національного олімпійського комітету України в Харківській області відбулося засідання обласної комісії з визначення найкращого спортсмена листопада в області за підсумками їхніх виступів на міжнародній та всеукраїнській аренах.
У її роботі брали участь представники всіх спортивних організацій Харківщини, спортивні журналісти, члени обласного осередку НОК, управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Одноголосним рішення найкращим спортсменом листопада було визнано представника вільної боротьби Данило Картавого, який під час чемпіонату світу серед спортсменів віком до 23 років у ваговій категорії до 125 кг здобув бронзову медаль.
Найкращим тренером названо наставника спортсмена – заслуженого тренера України Олега Зайця.