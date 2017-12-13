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«Ігри юних олімпійців» стартували у Києві
13 Грудня 2017 Поділитися
«Ігри юних олімпійців» стартували у Києві

9 грудня за підтримки Київського міського відділення НОК України, міської федерації роликового спорту та ролер клуб «САМ рейсінг тім» відбулись вже традиційні, щорічні змагання зі швидкісного бігу на роликових ковзанах «Ігри юних олімпійців».

Зимовий Кубок SAM Roller Club, в рамках якого і відбулись ці змагання зібрав найкращих ролерів як серед дорослих, так і кадетів, дітей. Сам турнір складається з 3-х етапів. Перший був проведений 9 грудня, наступні два – 20 січня та 24 лютого 2018 року.

За підсумками сумою балів усіх трьох етапів і визначиться переможець Кубку.

Під час заходу член виконкому Київського міського відділення НОК України, начальник управління фізичної культури та спорту Київської облдержадміністрації Сергій Тимофєєв відзначив почесними грамотами за популяризацію та розвиток роликового спорту представника Української федерації роликового спорту Олександра Музику та відповідального секретаря Федерації Олену Негоду.

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