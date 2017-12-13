У Кропивницькому презентували спортивну карту міста

У Кропивницькому створили інтерактивну спортивну мапу міста, на яку нанесені спортивні заклади обласного центру.

Її презентація відбулася днями у міському прес-клубі. Про реалізацію унікального для України проекту розповіли його співорганізатори: спортивний журналіст Євген Савранський, відповідальний секретар відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області Вадим Бебко і доцент кафедри видавничої справи та редагування ЦДПУ ім. В.Винниченка Ірина Ткаченко.

Ініціатор створення мапи Євген Савранський поділився, що ідея розробки подібної карти з’явилася у нього ще сім років тому. Але реалізувати проект не вдавалося через відсутність коштів та необхідної бази даних щодо спортивних закладів. Втілити ідею інтерактивної мапи вдалося за підтримки обласного відділення Національного олімпійського комітету України, яке забезпечило фінансову та організаційну підтримку проекту. Відділ фізичної культури та спорту міської ради міста Кропивницького й управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації надали всю необхідну інформацію про спортивні заклади обласного центру. А роботу по нанесенню зібраної інформації на гугл-карту виконала доцент Центральноукраїнського державного педагогічного університету Ірина Ткаченко.

Розробники нанесли на карту всі дитячо-юнацькі спортивні школи, як міські, так і обласні, а також спортивні клуби, де можуть займатися не лише діти, а й дорослі, тож цей сервіс буде корисний батькам дітей, які бажають зайнятися спортом і тільки обирають для цього відповідний заклад. Пошук на мапі можна здійснювати, як за назвою виду спорту, так і за адресою розташування клубу чи спортивної школи. Також електронна карта міститиме прізвища тренерів та їхні контактні дані. Крім того, за задумом розробників, інформація буде постійно актуалізовуватись та доповнюватись.

Наразі на карті розміщено більше 300 спортивних закладів, які діють у місті. Бажання розмістити спортивну мапу Кропивницького виявили вже 16 місцевих сайтів. А першим банер із посиланням на новостворену карту з’явився на сайті відділення НОК України в Кіровоградській області.

Ознайомитись з картою можна за цим посиланням https://drive.google.com/open?id=1nDMiG7TwktqVJvM-2ysXbb_3f2Q&usp=sharing