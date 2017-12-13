Юні лучники завітали на Харківщину

З 8 по 10 грудня у Харкові проходив кадетський турнір зі стрільби з лука пам'яті заслуженого тренера України Валентина Морозова.

Змагання гостинно прийняла спортивно-тренувальна база комунального закладу Харківська міська СДЮСШОР зі стрільби з лука «Комунар». У турнірі брали участь біля 100 юних спортсменів з Чернігівської, Сумської, Дніпропетровської, Запорізької, Київської та Харківської областей.

Відділення Національного олімпійського комітету України у Харківській області, обласна Федерація стрільби з лука та суддівська колегія прагнули зробити все щоб змагання пройшли на високому рівні і стали для учасників хорошою школою та новим зростання спортивного вдосконалення.

В результаті особистих змагань в категорії кадетів 2000-2002 р.н. переможцем став Андрій Кислий вихованець КУ ХГ СДЮСШОР «Комунар», «срібло» завоював вихованець ХГВУФК№1 Олександр Федорченко, «бронза» у вихованця КУ ХГ СДЮСШОР «Комунар» Олександр Грекулов. Серед дівчат в даній категорії переможницею стала Онищук Валерія - вихованка КУ ХГ СДЮСШОР «Комунар», «срібло» завоювала вихованка ХГВУФК№1 Анна Болібок, «бронза» дісталася представниці Чернігівської обл.

У категорії молодших кадетів 2003г.р. і молодше переможцем став представник Чернігівської обл., друге місце посів вихованець КУ ХГ СДЮСШОР «Комунар» Микита Квасов, третє місце у вихованця ХГВУФК№1 Дмитра Ярмака. Серед дівчат у даній категорії місця розподілились таким чином: «золото» - у вихованки ХГВУФК№1 Вероніки Здоровенко, «срібло» у представниці Сумської області, «бронза» - у вихованки ХГВУФК№1 Вероніки Погорєлової.

У командній першості серед кадетів 2000-2002 р.н. переможцем стала Харківська команда ХГВУФК№1, другими - команда Харківська-1, а третіми - команда Чернігівської області. Серед дівчат даної категорії переможцем стала команда Харківська-1, «срібло» завоювала команда СДЮСШОР-1, трійку найкращих замкнула збірна Чернігівської та Харківської областей.

Серед молодших кадетів 2003г.р. і молодше в командній першості переможцем стала команда Харківська-1 (Ярмак Д., Квасов Н., Царегородцев Д.), другими – представники СДЮСШОР-2, а третіми – команда «Орлан» (Дніпропетровська область.). Серед дівчат даної категорії титул чемпіонів здобули Збірна-1 у складі Сумської та Харківської областей. Друге місце у представниць команди ХГВУФК№1 -1, а третє – у команди Харківська-1.