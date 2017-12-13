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Лозанна готується до світового олімпійського свята
13 Грудня 2017 Поділитися
Лозанна готується до світового олімпійського свята

Координаційна комісія Міжнародного Олімпійського Комітету, до якої входить і президент НОК України Сергій Бубка, завершила дводенний візит до столиці III зимових Юнацьких Олімпійських ігор 2020 року, які пройдуть у швейцарській Лозанні.

Завдяки високому рівню підтримки та співпраці міста, організатори забезпечать не тільки змагання найвищого рівня, а й справжній олімпійський фестиваль на основі олімпійських цінностей.

З часу свого останнього візиту до Лозанни, офіційним особам підтвердили інформацію, що змагання з бобслею, санного спорту і скелетону під час Ігор будуть проведені у Санкт-Моріці. Всі льодові види спорту розташуються в Лозанні. Гірські лижі і сноубординг пройдуть в швейцарських Альпах, в той час як змагання з лижних гонок – у Валле-де-Джу. Стрибки на лижах з трампліну, біатлон і лижне двоборство пройдуть у сусідній Франції (Преманон).

Представники Комісії МОК схвально відреагували щодо залучення молоді в організаційний процес Ігор у різних галузях, зокрема у таких як: цифрова стратегія, дизайн бренду, концепція харчування тощо.

Оргкомітет Лозани-2020 тісно співпрацює з місцевим університетом для розробки ряду основних освітніх заходів, у який братимуть участь юні олімпійці.

Голова Координаційної комісії МОК Данка Бартекова зазначила, що Оргкомітет ЮОІ-2020 ефективно попрацював протягом шести місяців і знаходиться на вірному шляху щоб зробити Ігри для молоді – реальністю.

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