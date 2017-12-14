І етап «Олімпійського лелеченя» стартував на Закарпатті

12 грудня в Ужгородській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №19 відбувся перший етап спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя».

У змаганнях брали участь збірні команди Ужгородських ЗОШ І-ІІІ ст., які вели боротьбу у рухливій естафеті та артболі.

За результатом усіх випробувань переможцем стала команда загальноосвітньої школі І-ІІІ ст. №19, друге місце посіли представники ЗОШ №4, а третє місце у команди ЗОШ №6.

Всі учасники спортивного свята були нагороджені цінними подарунками від відділення Національного олімпійського комітету України у Закарпатській області.