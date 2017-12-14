Проект #OlympiaLab залюбки зустрічають на Кіровоградщині

Днями в м. Новомиргород Кіровоградської області відбулися заходи в рамках Всеукраїнського проекту #OlympicLab, який реалізується Національним олімпійським комітетом України за підтримки Міжнародного Олімпійського Комітету.

У модулях проекту «Історія розвитку олімпійського руху» та «Олімпійський чат» брали участь понад 80 учнів Новомиргородської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІ ступенів.

У гості до школярів завітали: представники відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області, обласного відділення Олімпійської академії України, Кіровоградської музичної школи № 1 ім. Генріха Нейгауза, відомі спортсмени області.

Професор кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту факультету фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, керівник обласного відділення Олімпійської академії України Сергій Воропай ознайомив учнів школи-інтернату з олімпійськими видами спорту, їхнім походженням, презентував найвідоміших олімпійців з різних видів спорту Кіровоградщини. Дітей особливо зацікавила розповідь про уславлених спортсменів – земляків: срібну призерку Олімпійських ігор-1976 зі стрільби з лука Валентину Ковпан, яка народилася в селі Петроострів Новомиргородського району, та представника міста Новомиргород, срібного призера з бігу на 400 метрів літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю 2017 року Дениса Баранова.

У рамках «Олімпійського чату» своїми секретами успішних виступів у великому спорті з учнями ділилися: майстер спорту України з важкої атлетики, чемпіонка України серед кадетів Катерина Бугай і кандидат у майстри спорту України з важкої атлетики, срібна призерка чемпіонату України серед юніорів Вікторія Агаметова. Після спілкування з дітлахами дівчата під керівництвом тренера Андрія Шрама продемонстрували як можна навчитися підіймати штангу набагато важчу за власну вагу атлета.

Потім головний спеціаліст обласного відділення НОК України Микола Аношкін провів для школярів «Олімпійську вікторину». Діти сформували дві команди та по черзі відповідали на запитання з історії виникнення та проведення Олімпійських ігор, змагаючись за звання кращого знавця олімпійського спорту.

Творчою нотою заходу став виступ двох бандуристок, учениць Кіровоградської музичної школи № 1 ім. Генріха Нейгауза Дар’ї Полторак та Ольги Друкової, які полонили зал своїм неперевершеним співом та грою на бандурі. А директор музичної школи Євгенія Малявкіна подарувала вихованцям інтернату пам’ятні подарунки.

На завершення заходу діти разом дружно виконали патріотичну пісню з побажанням миру та добра Україні.

Всі юні учасники проекту #OlympicLab отримали подарунки від обласного відділення НОК України, а шкільна бібліотека поповнилася сучасною літературою на олімпійську тематику.



