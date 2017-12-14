Боксер Мирослав Гончар – найкращий спортсмен Черкащини у листопаді

У Черкасах визначили найкращого спортсмена листопада. Експертна комісія обирала переможця серед чотирьох кандидатів. Зокрема розглянули досягнення боксерів Євгенія Овсянникова та Мирослава Гончара, стрілка Дмитра Омельяненка, дзюдоїстки Анастасії Сапсай.

Кращим за результатами участі у змаганнях у листопаді став Мирослав Гончар. Спортсмен здобув «срібло» чемпіонату України з боксу серед чоловіків, який відбувся 13-19 листопада у Львові.

Мирослав Гончар та його тренер Андрій Мальований отримають відзнаку відділення НОК України в Черкаській області та грошову премію. Відзначать кращого спортсмена 14 грудня під час асамблеї відділення НОК.