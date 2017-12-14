НОК удосконалює технічне забезпечення олімпійських представництв

Національний олімпійський комітет України приділяє велику увагу розвитку олімпійського руху в регіонах і продовжує планомірну політику підвищення ефективності діяльності обласних олімпійських відділень.

Черговим кроком у цьому напрямку стало оновлення технічного забезпечення представництв в областях - передача президентом НОК Сергієм Бубкою сучасної комп'ютерної техніки.

«Діяльність регіональних відділень і розвиток олімпізму в різних куточках країни є стратегічним напрямком роботи. За останні роки ми пройшли суттєвий шлях удосконалення та розбудови всеукраїнської олімпійської мережі. Наразі відділення НОК міцно стоять на ногах, мають свої офіси та штатних представників, реалізовують велику кількість соціально необхідних олімпійських проектів», - наголосив президент НОК Сергій Бубка під час Всеукраїнського семінару-наради з олімпійськими осередками, що 13-14 грудня проходив у Києві.

За словами головного олімпійця країни, НОК іде в ногу з часом, використовуючи у своїй роботі сучасні технології. «Саме тому ми прагнемо створити такі сприятливі умови, щоб наші відділення мали все необхідне технічне обладнання задля виконання покладених на них обов'язків. Тому окрім цьогорічної фінансової та матеріальної допомоги в розмірі понад 7 млн. грн., окрім виплат стипендій та окремих грантів ми продовжуємо надавати допомогу у забезпеченні обладнанням для роботи. Це не перший і не останній раз, коли НОК виділяє кожному відділенню найсучаснішу техніку, що обов'язково стане у нагоді для ефективної діяльності осередків», - підкреслив Сергій Бубка.