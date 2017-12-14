В НОК обговорили розвиток олімпійського руху в регіонах

13-14 грудня в Києві за участю керівників усіх регіональних осередків Національного олімпійського комітету України та під головуванням президента НОК Сергія Бубки традиційний Всеукраїнський семінар-нарада.

Представники олімпійських осередків прозвітували про свою діяльність у 2017-му році, поділилися досвідом, ідеями та пропозиціями щодо підвищення ефективності роботи у наступному олімпійському 2018-му році.

Учасники семінару заслухали також інформацію про міжнародну й маркетингову діяльність НОК, стан та перспективи співпраці з українською діаспорою, концепцію олімпійської освіти та отримали цінні рекомендації щодо тайм менеджменту.

Присутні обговорили проекти НОК – «OlympicLab», «Do like Olympians», «Олімпійські цінності», «Олімпійське лелеченя» та обмінялися думками щодо їх можливого удосконалення.

В рамках семінару відбулось нагородження діячів олімпійського руху та лауреатів творчих конкурсів НОК.

Нагадаємо, що Всеукраїнський семінар-нарада є традиційним заходом НОК України, який проводиться з метою удосконалення взаємодії центрального офісу з регіональними відділеннями, а також підвищення ефективності реалізації регіональних програм.